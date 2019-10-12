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Komandonun mesajı: Tüm terörist unsurları temizleyeceğiz

Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların, "Tüm terörist unsurları bölgeden temizleyeceğiz" mesajı, Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan paylaşıldı.

12 Ekim 2019, Cumartesi 15:11 Son Güncelleme:
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Komandonun mesajı: Tüm terörist unsurları temizleyeceğiz

Bakanlığın, 'Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj var' notuyla paylaşılan videoda iki komandonun sözlerine yer verildi. Bölgede elinde silahla operasyona katılan komando, "'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla tüm terörist unsurları bölgeden temizleyeceğiz. Buradan aileme selam söylüyorum, bizi hiç düşünmesinler, devletimizin imkanları, milletimizin duasıyla moral motivasyonumuz çok yüksek. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler" dedi.

Başka bir komando da "Ben buradan anneme ve babama beni yetiştirdikleri, bu günlere getirdikleri, bu devlete hizmet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz buraya 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla geliyoruz. Bütün milletimizden Allah razı olsun, annemden babamdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

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