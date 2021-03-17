Yemek Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Kömbe tarifi

Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Kömbe tarifi

Yemek

Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Kömbe tarifi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün kömbe tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başındaki izleyiciler ise kömbe nasıl yapılır merak ediyor. Yöresel tatlar arasına en güzeli olan kömbe tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

17 Mart 2021, Çarşamba 13:54 Son Güncelleme:
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Hatay, Antalya gibi illerin meşhur lezzetleri arasında yer alan kömbe tarifi bol yağlı yapılınca daha da lezzetli oluyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kömbe tarifi arıyor ya da kömbe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kömbe tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

KÖMBE TARİFİ

Kömbe malzemeleri

  • 125 gram tereyağı
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (yenibahar, tarçın, mahlep, zencefil, karanfil, muskat, dövülmüş damla sakızı)
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 6 su bardağı un
  • Susam

Kömbe yapılışı

Oda sıcaklığında tereyağını ve kalan malzemeleri ekleyerek karıştırın. Ele yapışmayana kadar hamuru yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Her yerini susama bulayın. Sonra kendi kalıbın da şekillendirin ve tepsiye dizin. 170 derecede pembeleşene kadar pişirin.

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