Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Kömbe tarifi

Hatay, Antalya gibi illerin meşhur lezzetleri arasında yer alan kömbe tarifi bol yağlı yapılınca daha da lezzetli oluyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kömbe tarifi arıyor ya da kömbe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kömbe tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

KÖMBE TARİFİ

Kömbe malzemeleri

125 gram tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (yenibahar, tarçın, mahlep, zencefil, karanfil, muskat, dövülmüş damla sakızı)

1 çay kaşığı kabartma tozu

6 su bardağı un

Susam

Kömbe yapılışı

Oda sıcaklığında tereyağını ve kalan malzemeleri ekleyerek karıştırın. Ele yapışmayana kadar hamuru yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Her yerini susama bulayın. Sonra kendi kalıbın da şekillendirin ve tepsiye dizin. 170 derecede pembeleşene kadar pişirin.



