Kombiyi açmayan komşuya dava

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kaloriferler (kombi) açılmaya başlanırken komşusu kombi yakmayanların hakları da merak konusu oldu. Soğuk kış aylarında evini ısıtmayıp komşusunun ısısından faydalananlar komşuluk hakkını ihlal ediyor. Hukuki düzenlemelere göre; kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunuyor.

15 DERECE ŞARTI

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlattı. Akipek, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.

DÜRÜSTLÜĞE AYKIRI

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18’inci maddesi gereği komşuların birbirini rahatsız etmeden ve doğruluk kaidelerine uyarak konutlarını kullanması gerektiğini belirten Akipek, bir kat malikinin kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ifade etti.

EV BOŞ DURUYORSA

Evin boş olması, aylarca beklenmesine rağmen satılmaması ya da kiraya verilmemesi durumunda komşuların birbirlerine fedakarlık göstermesi gerekebileceğini belirten Akipek, “Burada sınırımız doğruluk kuralları. O noktada boş olan dairenin ısıtılmasını istemek çok mümkün olmayabilir ancak komşusuna zarar verme kastıyla dairenin boş tutulması halinde kuşkusuz yine hakimin müdahalesi istenebilir” diye konuştu.

MERKEZİ SİSTEM ÇÖZÜM OLUR MU?

Kat maliklerinin ellerinde bir olanak daha bulunduğunu aktaran Akipek, ısıtma sisteminin ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesinin talep edilebileceğini anlattı. Akipek, “Bu talep tek bir kat malikinden gelebilir ancak bunun için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar almaları gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Merkezi sistemde binayı belirli bir sıcaklıkta tutmak için pay ölçerlerin vanası tam olarak kapatılamıyor. Kalorifer her zaman 2’nci kademede durur ve radyatörü bir miktar sıcak tutar.

YA MAHKEMEYE YA BELEDİYEYE

Kaloriferi yakan kişinin binanın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabileceğini ifade eden Akipek, “Kat maliki, ’komşum kaloriferini yakmıyor, daha fazla yakmak durumunda kalıyorum’ diyerek hakimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verebilir. Hakim, talep halinde maddi zararın tazminine de hükmedebilir. Aylık 500 lira ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa tazminini isteyebilir” dedi.

KATLANMA SINIRI

Bu durumlarda belediyeye de insan sağlığını olumsuz etkileyen işlem gerekçesiyle başvurulmasının çözüm olabileceğini vurgulayan Akipek, “Bunların dışında, Türk Medeni Kanunu’nda da komşuluk hukuku ayrıca düzenlenmiş durumda. Burada da komşuluk hukukuna aykırı, komşuların katlanma sınırlarını aşan eylem söz konusu. Kanun gereğince yine komşunun hakkı doğuyor” diye konuştu.

ORTALAMA BEDELE GÖRE CEZA

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da ısı pay ölçer kullanan konutlara ilişkin şunları söyledi:

“Merkezi ısıtma sistemli, ısı pay ölçerli konutlarda, kış sezonunda sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde kaloriferlerin yakılması zorunlu. Bağımsız bölümler boş dahi olsa bu zorunluluk var. Bu husus, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ısı pay ölçerlere ilişkin mevzuatıyla düzenleniyor. Buna uyulmaması halinde cezai işlem yapılabilir. Vanasını kapatanlara, faturalardaki ortalama tüketim bedeline göre cezai işlem uygulanıyor. Yani kaloriferi yakmasalar da yakmadığı halde bu bedeli ödemek durumunda kalacak.”