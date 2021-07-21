Kültür & Sanat Komedi filmlerinin karakter oyuncusu: Toto Karaca

Komedi filmlerinin karakter oyuncusu: Toto Karaca

Kültür & Sanat

Komedi filmlerinin karakter oyuncusu: Toto Karaca

Anadolu rock müzik türünün kurucularından Cem Karaca'nın annesi Ermeni asıllı Toto Karaca, Kılıbıklar, Bağdagül, Keloğlan, Yalan, İstanbul Yıldızları, Eğlence Bülbülleri, Izdırap Şarkısı, Leyla, Gülünüz Güldürünüz ve Bizim Kız filmlerinde rol aldı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 12:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Opera, tiyatro ve sinema oyuncusu Toto Karaca'nın ölümünün üzerinden 29 yıl geçti.

Anadolu rock müzik türünün kurucularından Cem Karaca'nın annesi, asıl adı İrma Felegyan olan Toto Karaca, İran Ermenisi bir ailenin kızı olarak 18 Mart 1912'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Annesi Tahran doğumlu, küçük yaşta İstanbul'a taşınan tiyatro oyuncusu Mari Felekyan, babası İranlı Ermeni Harutyun Marutyan olan Toto Karaca, müzikli oyunlarda İrma Toto adını kullandı.

İlk olarak Ömer Aydın'ın operetinde sahne alan Toto Karaca, Azeri Türk kökenli tiyatro sanatçısı Mehmet Karaca ile 1939'da dünya evine girdi.

SİNEMAYA KOMEDİ FİLMLERİYLE GEÇİŞ YAPTI

Karaca, 1947'de "Kılıbıklar" filmiyle tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı.

Uzun yıllar komedi filmlerinde rol alan karakter oyuncusu, çoğunlukla Rum ve Ermeni karakterlerini oynadı.

Karaca, "Bizim kız", "Yasemin", "Bağda Gül" ve "Gülünüz Güldürünüz" gibi sinema filmlerinin yanı sıra "Darısı Başınıza" ile "Komşumuz Balta Ailesi" televizyon dizilerinde de rol aldı.

Ömrünün son yıllarında TRT'de çeşitli programlara konuk olan ve bu programlarda şarkı söyleyen Karaca, İstanbul'da 22 Temmuz 1992'de hayata veda etti.

ROL ALDIĞI FİLMLER

  • Kılıbıklar (1947),
  • Bağdagül (1947),
  • Keloğlan (1948),
  • Yalan (1949),
  • İstanbul Yıldızları (1952),
  • Eğlence Bülbülleri (1953),
  • Izdırap Şarkısı (1955),
  • Leyla (1962),
  • Gülünüz Güldürünüz (1977),
  • Bizim Kız (1977),
  • Yasemin (1988)


AA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Burak Akkul
Havalı bir şehir: Zürih
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Vizyonun yenileri!
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ailecek izleyebileceğiniz 2021'in en iyi animasyon filmleri