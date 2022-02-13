Sevdiklerine klasik sevgililer günü mesajları göndermek istemeyenlerin tercihi 2022’de de komik Sevgililer Günü sözleri ve mesajları olmaya devam ediyor. Özellikle bu özel günü yalnız geçirenler hem kendilerini hem de çevresindekileri birazcık ti’ye almak için yüz güldüren, kahkaha attıran komik ve eğlenceli 14 Şubat Sevgililer Günü sözlerini tercih ediyor. İşte, Komik Sevgililer Günü sözleri ve mesajları…

KOMİK SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2022!

Kasım’da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?

Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.

14 Şubat sevgililer günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.

Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!

14 Şubat’ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.

Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.

Yaklaşan 14 Şubat ile birlikte Türk erkeği için yılın en sıkıntılı dönemi başlamış oldu.

Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.

Flaş Flaş Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü hafta içi olması sebebiyle 30 Şubat’a ertelenmiştir. Tüm sevgililere duyurulur.

Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat’ı da var.

14 Şubat yaklaşıyor ne para var ne pul ne yapacağım derken aklıma geldi, zaten benim sevgilim yok. En iyi kalkıp çay koyum.

14 Şubat’ta el ele tutuşan sevgilileri zabıtaların toplayacağını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü kıskançlıktan ben uydurdum.

Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?

Aklıma geliyorsun, tamam. Rüyama geliyorsun ona da tamam. Eeee, çarkına tükürdüğüm neden yanıma gelmiyorsun.

14 Şubat’ta çalışabilecek günübirlik “Sevgili” aranıyor. Yemek + Sinema + Çiçek + Kahve + Akşam eve servis.

Sevenim yok, mesaj atanım yok, gizli hayranım yok, azcık hoşlanan bile yok. Ot gibi yaşıyorum.

YÜZ GÜLDÜREN, KAHKAHA ATTIRAN KOMİK VE EĞLENCELİ 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

14 Şubat’ta eski sevgilime Kandil mesajı atacağım, aşka gelmedi belki imana gelir.

14 Şubat gelmesin; Şubat 13 çeksin, geri kalan 15 gün Mart’a eklensin. Bana hayrı yok, bari kediler bayram etsin.

Duydun mu bugün sevgililer günüymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?

14 Şubat sevgililer gününü yalnız geçirenler sevgilisine hediye alamayan fakirler hepinizin sevgililer günü kutlu olsun.

Sevgili gönlüm artık ota konmanın zamanı gelmedi mi? Bak yine sevgililer günü geçiyor.

Yine mi yalnızsınız? 14 şubatta sevgiliniz olmadan mı giriyorsunuz? Çare.… çare mare yok! Hadi dağılın.

Eğer sana mesaj atmıyorsa sinirlenme. Pozitif düşün, belki de ölmüştür.

İç güzelliği sadece organ mafyası önemsiyor.

Sen sen ol, kapı önünde aşk yapma! Aşkın gözü kordur ama komşununki asla!

Neymiş efendim öyle birden sevemezmiş. Vade farksız 12 taksit yapıyoruz, öyle sever misin?

Sana sarılmayı o kadar çok seviyorum ki. Çünkü o sırada yüzüne bakmam gerekmiyor.

Bizi çekemediler, halat koptu canım.

Sevgililer günü için kalp şeklinde kaşar yapılmış, Allah’ım sen o hediyeyi veren adamın beyninden, alan kadının da şerrinden dünyayı koru.

Seni sevecektim kıskanacak el üstünde tutacaktım kendimi sana sevdirecek bana başlayacaktım ip koptu.

14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü.

Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.

Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.

Sevgililer günü var da yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.

Aşkın kör kütüklüğü, kadının kör, erkeğin kütük oluşundandır.

Karar verdim, 14 Şubat’ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.

Öyle bir severim ki seni, görmemişin sevgilisi olmuş derler.

Eğer sana mesaj atmıyorsa sinirlenme. Pozitif düşün, belki de ölmüştür

14 Şubat’ta ne yapıyorduk? Şeker mi dağıtıyorduk? Kurban mı kesiyorduk? Konuya çok uzak kaldım.

+Aşkm 14 şbtta ne naaplm? -Türkçe çalışalım.

Bütün kızlar çiçek olsun, ari olmazsam namerdim.

Kızlar artık beyaz yatlı prenslerini bekliyorlar.

Ruhum benim her gece gel bekliyorum seni o selvinin altında: Mezarcı Mahmut.



