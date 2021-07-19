Kurban Bayramı’nda her yıl aynı bilindik mesajları göndermekten sıkıldıysanız sizi bu tarafa alalım. En yakın dostlarınıza ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve okuyanın yüzünü güldüren kahkaha attıran, bazen de tatlı sitemlere yol açabilen eğlenceli ve komik bayram mesajlarını sizler için bir araya getirdik…

KOMİK VE EĞLENCELİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Sayın değerli, sağlam ciğeri, bazen üzüntülü, bazen kederli, su gibi akan, şimşek gibi çakan muhterem varlık, kalbimin en derin köşesinde, gülsuyu şişesinde saklamış olduğum selamlarımı sunar hürmetler ederken, evvela seni, beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni, gurbette hasret çekeni, baharı yazı, kemanı sazı, bahçedeki kazı, erkeği kızı, insandaki nazı, yaratan Allah’tan iyi olmanı diler bayramını kutlarım.

Sağlık mutluluk dilerim. Tabii mutluluk herkese göre değişir. Seni mutlu eden her neyse onları dilerim. Yoksa başkalarını mutlu edecek şeylerden sana ne!? Ama sağlık öyle değil. Herkes için benzer anlamlar ifade eder. Daha neler diyebilirim ama, yer kalmadı.

Bayramınızı tevhid-i imaniye ve uhuvvet-i islamiyede ittifaken tevazul ve telaifle tebrik eder alem-i islama, malik-i islama ebediyen saadet niyaz ederim.

En iyi kurban 100 metre engelliyi en kısa zamanda aşan kurbandır.

İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.

YÜZ GÜLDÜREN, KAHKAHA ATTIRAN BAYRAM MESAJLARI

Havai’de evin Miami’de yazlığın olsun salonunda plazman olsun, yanında sevdiklerin uzağında düşmanın olsun, dokunduğun gümüş tuttuğun altın olsun iyi bayramlar.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Bunu yazan tosun okuyanın bayramı mübarek olsun.

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Sana kurban olurum diyenler bu bayram sizden bu kahramanlığı bekliyorum.

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Küçük baş kesmek daha makbüldür. İmza: İnek oğlu inek….

Tanrı’dan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi…

Kurban alamadım diye üzülmeee! KURBAN yaz 05(KENDİ NUMARANIZI GİRİN) yolla ablanız size Kurban olsun…

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

Bir kez daha düşünün. Elinizi kana bulamayın. Bırakırsanız ecelimle de ölebilirim. İmza: Kurbanlık koyun.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Şu anda her 100 kişiden 35'i bayram namazı kılıyor, 10'u kurban kesiyor, 25'i el öpüyor, 15'i tatile gidiyor, 10'u yurt dışında, 4'ü uykuda, 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.

İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.