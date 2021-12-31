En güzel güldüren yılbaşı mesajları burada! Yeni bir yıla giriş yaparken, sevdiklerinizin yeni yılını mesajla kutlamak istiyor ama farklı ve eğlenceli bir şekilde yapmak isteyenler için komik ve enteresan yeni yıl mesajları ve sözlerini bir araya getirdik…

KOMİK VE ENTERESAN YENİ YIL MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileğiyle.

2021 de bitti, 2022 de biter. E hadi iyi yıllar diyeyim ne diyeyim.

Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.

31 Aralık'ta Kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar…

2022'de Noel baba arabayı yenilemiş yenisi 50 geyik (az yakıyor).

Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim yanağından da öperim.

Dertlerin zerre kadar ufak, sevinçlerin deniz kadar büyük olsun, yeni yılın kutlu olsun.

2021'e elveda, 2022'ye merhaba hoş geldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl.

Yeni yıl umut olsun. Yürekler bulut olsun. Her sene sağlık, mutluluk hep bizimle olsun.

Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun…

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle… Nice mutlu yıllara...

Yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk, para getirsin. Getirmezse salla gitsin. Daha 2023 var 2024 var.

2021'i manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle…

Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2022 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle. Mutlu yıllar.

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, barış dolu bir yıl dileğiyle.

Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

İşte sonunda buldum. Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir yeni yıl mesajını; mutlu yıllar.

EN GÜZEL GÜLDÜREN YILBAŞI MESAJLARI

Görüyorum. Bu yıl yaşamında büyük değişikler olacak. Bol bol gezecek, okuyacak, film izleyecek, kendine vakit ayıracaksın. Not: Gönderen patronun, kovuldun.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum… Dün rüya yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… YENİ YILIN KUTLU OLSUN.

Yeni yılda umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!

İste sonunda buldum! Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir, yeni yıl mesajını; mutlu yıllar!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle, iyi yıllar!

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de? Noel Baban…

Yeni yılın kellere saç, hastasına ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır, vermesini diler mutlu yıllar dileriz.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!



