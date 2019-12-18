Komodo ejderine ev sahipliği yapan Komodo Adası’na giriş ücretinde büyük bir artış yapılacak. Önceden 10 dolar olan giriş ücreti bin dolara yükselecek. Bu durumun turist sayısında ciddi bir düşüşe neden olabilir.

Ziyaretçilere kısıtlama

Geçen aylarda da, adaya giren turistlere birtakım kısıtlamalar getirilmişti.

Denizcilik İşleri Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan yaptığı açıklamada "Komodo Adası kapatılmayacak. Biletlendirme sistemi yeniden düzenlenerek, Komodo Adası'na gelen turist sayısında bir sınırlamaya gidilecek" diye konuşmuştu.

Kertenkele sayısında düşüş

Daha önce dünyanın bu en büyük kertenkelesinin sayısında yaşanan azalma nedeniyle 2020 boyunca adayı ziyarete kapatma planı duyurulmuştu. Ancak şu anda bir değişiklik yapılmadı.

Turistlerin, artık sadece Komodo Milli Parkı'na bağlı diğer komşu adaları ziyaret etmelerini sağlayan ayrıcalıklı olmayan üyelikle, bin dolar karşılığında Komodo Adası'na da girişe izin veren ayrıcalıklı üyelik arasında tercih yapmaları gerekiyor. Ayrıcalıklı olmayan üyeliğin ücretiyse henüz bilinmiyor.

Komodo Milli Parkı, 2018'de 10 bin 250 ziyaretçi ağırladı.

Komodo ejderleri sadece Komodo Adası'nda değil. Milli parkın içinde yer alan Rinca, Gili Montang ve Gili Dasami adalarında ve park dışındaki Flores Adası'nda bulunuyor.



