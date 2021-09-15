Komodo ejderlerinin sayıları yarı yarıya azaldı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde savunmasız tür kategorisinden nesli tükenmekte olan türe alınan Komodo ejderleri ile ilgili yeni rapor yayımlandı. Bir yetişkininin 3 metre uzunluğu ve 70 kilogram ağırlığıyla dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderinin soyunun yok olmaya doğru gittiği açıklandı. Sadece Endonezya'da, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Komodo Ulusal Parkı'nda ve yakınlardaki birkaç adada yaşayan Komodo ejderlerinin sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor.

İKLİM DEĞİŞİMİNİN ETKİSİ

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından korunan tür olarak adlandırılan ve bugüne kadar birkaç örnek haricinde insanlarla temasa geçmeyen Komodo ejderlerinin soyunun iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olduğu belirtiliyor.

Sayılarının 1994’te New York Times tarafından 5 ila 8 bin arasında olduğu belirtilirken, halihazırda bu sayının 3 ila 3 bin 500 arasına indiği aktarıldı.

Raporda, yaklaşık bin 380 yetişkin ve 2 bin genç Komodo ejderinin kaldığı belirtilirken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, yükselen sıcaklıkların ve deniz seviyelerinin türün sayısını etkilediğini belirtti.

Yapılan açıklamada, dünyada Komodo ejderlerinin yaşama alanlarının önümüzdeki 45 yıl içerisinde en az yüzde 30 oranında azalacağının öngörüldüğü bildirilirken, Londra Zooloji Derneği'nin koruma direktörü Andrew Terry rapor ile ilgili, "Bu tarih öncesi hayvanların iklim değişikliği nedeniyle yok olmaya bir adım daha yaklaştığı fikri ürkütücü" dedi.

Raporda ayrıca örgütün takip ettiği köpekbalıkları ve ışın balıklarının yüzde 37'sinin yok olma tehdidi altında olduğu belirtildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, genel olarak 38 binden fazla türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun da altını çizdi.

Kaynak: NTV