Komşuda ilk vaka görüldü! Dibimize kadar geldi...

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Girit adasında geçen ay Güney Afrika'dan dönen bir Yunan vatandaşında ilk Omicron koronavirüs varyantı vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Yunanistan'ın halk sağlığı kurumu EODY'nin başkanı Theoklis Zaoutis, hafif semptomları olan adamın ve bütün temaslıların karantinaya alındığını söyledi.

Temaslıların testlerinin şimdiye kadar negatif çıktığını bildiren Zaoutis, durumun Yunan makamları tarafından yakından izlendiğini de sözlerine ekledi.

AŞI OLMAYANLARA PARA CEZASI

Yunanistan Salı günü, ilk Covid-19 aşısını olmayan 60 yaş üstü insanlara para cezası vereceğini söylemişti. Yetkililer, aşılanmayan 60 yaş üstü herkese 100 euro para cezası uygulanacağını açıkladı. Tedbir, 16 Ocak'tan itibaren her ay geçerli olacak.

JAPONYA UÇUŞ AMBARGOSUNU BOZDU

Perşembe günü Tokyo, gelen uçuşlar için yeni rezervasyonları kabul etme yasağını iptal etti.

Japonya Ulaştırma Bakanlığı, ülkeye yapılan uçuşlarda havayollarından rezervasyonları reddetmelerini istemişti ancak Başbakan Fumio Kishida, daha sonra bakanlığa Japon vatandaşların ülkeye geri dönme ihtiyacını göz önünde bulundurarak, yasak kararını yeniden düşünmesi talimatını verdi.

ALMANYA'DA KRİZ TOPLANTILARI

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve muhtemel halefi Perşembe günü bölgesel liderlerle koronavirüs krizi görüşmeleri düzenliyor.

Tedbirlerinin çoğunun aşılanmamış insanları hedef alacak şekilde ayarlanarak, daha sert kısıtlamalar üzerinde anlaşmaya varılması bekleniyor.

ABD'DE İLK VAKA

Amerika Birleşik Devletleri, Omicron vakalarını doğrulayan bir diğer ülke oldu. Yeni varyant, Kaliforniya'da seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce Güney Afrika'dan gelen bir kişide tespit edildi.

Biden yönetimi, yolcuların uçaklarda, otobüslerde, trenlerde ve gemilerde, ayrıca havaalanlarında ve diğer ulaşım merkezlerinde maske takmaları için mevcut gereklilikleri Mart ayına kadar uzatacak.

Başkan Joe Biden Perşembe günü, Covid-19'a karşı bir kış kampanyası ilan edecek ancak halletme sözüyle seçildiği salgın krizini yenmenin net bir yolu yok.

Ulusal Sağlık Enstitüleri araştırma merkezinde yaptığı konuşmada Biden, en son Omicron varyantı dünya çapında yayılırken kış aylarında Covid-19'u bastırmak için tasarlanmış bir dizi tedbiri hayata geçirmeye hazırlanıyor.