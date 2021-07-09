Türkiye Komşular ihbar etmişti! Evden çıkanlar şoke etti

Komşular ihbar etmişti! Evden çıkanlar şoke etti

Türkiye

Komşular ihbar etmişti! Evden çıkanlar şoke etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, komşularının kötü koku üzerine ihbar ettiği Sultan Ayar'ın evinden 3 kamyon çöp çıktı. Belediye ekiplerince ev ilaçlanırken, çöpler imha edildi.

09 Temmuz 2021, Cuma 20:02 Son Güncelleme:
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Dumlupınar Mahallesi 216 Sokak'ta yaşamını sürdüren Sultan Ayar, topladığı atıklarla evini iki yılda çöplük haline getirdi. Çöplerden etrafa yayılan kötü kokudan rahatsız mahallelinin şikayeti üzerine, Nazilli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri eve gelerek çalışma başlattı.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Güçlükle ikna edilen Sultan Ayar'ın evinde polis kontrolünde temizlik yapıldı.

Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik, teneke kutu ve bidonların bulunduğu ev 2 saat süren çalışmanın ardından baştan aşağıya temizlenirken, 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler kullanılabilir hale gelen evi mikroplara ve haşerelere karşı ilaçladı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın (DHA)

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