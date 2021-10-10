Türkiye Komşular ihbar etti! Vahşet böyle ortaya çıktı

Komşular ihbar etti! Vahşet böyle ortaya çıktı

Türkiye

Komşular ihbar etti! Vahşet böyle ortaya çıktı

Kayseri'de ceset ihbarıyla bir evin bahçesindeki çukuru kazan polis ekipleri, köpek ölüsüyle karşılaştı.

10 Ekim 2021, Pazar 19:26 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede çukur açıldığını gören çevredekiler, ceset olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri, bahçede kazılmış çukur olduğunu tespit etti. İncelemede gömülenin köpek ölüsü olduğu ortaya çıktı. Daha sonra açılan çukur kapatıldı. Ev sahibi Yusuf Karagöz'ün kalp yetmezliği nedeniyle ölen köpeğini gömdüğünü söylediği belirtildi.

Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA)

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