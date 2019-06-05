Komşuları Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftini polise şikayet etti!

Evliliklerine ikinci şans veren Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin, Akatlar'daki evinde sürekli tartıştıkları için komşuları tarafından uyarıldıkları öğrenildi.

Beş ay önce Hollanda'da dünyaevine giren ikilinin, bağrışma ve tartışmaları devam edince apartman sakinleri tarafından polise şikayet edildikleri de iddia edildi.

Memurların gelmesinden sonra barışan çiçeği burnunda evlilerin, aradan birkaç gün geçmesine rağmen yeniden sesleri yükselince, komşularının tekrar şikayet ettiği ortaya çıktı.

Komşularına verdikleri rahatsızlık sebebiyle evden ayrılan oyuncu, ailesinin araya girmesiyle yeniden dönmüştü.

Milliyet