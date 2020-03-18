Türkiye Komşuları ihbar etti, karantinaya alındı

Komşuları ihbar etti, karantinaya alındı

Türkiye

Komşuları ihbar etti, karantinaya alındı

Bursa’da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen kişi karantinaya alındı.

18 Mart 2020, Çarşamba 18:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 gün önce umreden dönen 76 yaşındaki kişi, 14 gün kuralına uymayarak günlük işleri için çarşıya çıktı. Komşuları, uyarılarına rağmen ertesi gün de dışarı çıkan bu kişiyi sağlık ve emniyet birimlerine bildirdi. İhbarı değerlendiren sağlık ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 284. maddesi uyarınca söz konusu kişiyi zorunlu gözlem altına aldı. Daha önce de sağlık kontrolleri yapılan bu kişide herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, kendisinin, koronavirüsün kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.

AA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İşte korona yalanları ve gerçekleri!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dayanışma zamanı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı (Öğretmen atama sonuçları 2020)