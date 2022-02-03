Türkiye Komşuları merak edip polise haber verdi! Ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

Komşuları merak edip polise haber verdi! Ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

Türkiye

Komşuları merak edip polise haber verdi! Ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

03 Şubat 2022, Perşembe 19:14 Son Güncelleme:
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Olay, Akhisar Mahallesi Turhan Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Musa Öztürk'ten (56) 4 gündür haber alamayan komşuları, evine gitti. Kapıyı çalan komşuları, kapının açılmadığını fark edince polise haber verdi.


Olay yerine 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kapıyı kıran ekipler, kapı girişinde Öztürk'ün hareketsiz yattığını gördü. 112 ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA (İHA)

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