Komşuları silah sesine koştu! Başına dayadığı tabancayla...

Olay dün gece saatlerinde, Serdivan Yazlık Orta Mahalle’de meydana geldi. Doğan Tunç yaşadığı evde başına tabancayı dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Polisin girdiği evde ağır yaralı olarak bulunan Doğan Tunç, 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doğan Tunç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)