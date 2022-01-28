Türkiye Komşularına gidebilmek için kar tünelleri açıyorlar!

Komşularına gidebilmek için kar tünelleri açıyorlar!

Türkiye

Komşularına gidebilmek için kar tünelleri açıyorlar!

Elazığ’da kar kalınlığı yer yer 2 buçuk metreye ulaşınca vatandaşlar kar tünelleri açarak komşularına ulaşamaya çalıştı.

28 Ocak 2022, Cuma 13:05 Son Güncelleme:
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Elazığ’da hayatı olumsuz etkileyen ve kalınlığı yer yer 2 buçuk metreye ulaşan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı köylerde vatandaşlar komşularına gidebilmek için kar tünelleri açtı.



Elazığ’ın Palu ilçesinde etkili olan kar kalınlığı Yarımtepe köyünde 2 metreye ulaştı. Bazı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü, araçların karla kaplandığı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı köyde, vatandaşlar kara gömülen evlerini temizlemek için sabahın erken saatlerinde kürekler ile temizlemeye başladı.

Öte yandan, köylüler günlük yaşamlarını sürdürmek ve komşularını ziyarete gitmek için ise kar tünelleri açtı.


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