Türkiye Komşularına kabusu yaşattı! 'Hepiniz öleceksiniz'

Komşularına kabusu yaşattı! 'Hepiniz öleceksiniz'

Türkiye

Komşularına kabusu yaşattı! 'Hepiniz öleceksiniz'

Avcılar'da komşuları tarafından psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi apartmanda kabusu yaşattı. Kişinin komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara 'Hepiniz öleceksiniz' yazdığı öne sürüldü.

22 Şubat 2022, Salı 09:54 Son Güncelleme:
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Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3'üncü kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü.

İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü.

Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi. 



DHA


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