Komşularının çamaşırlarını çalan kedi suçüstü yakalandı

Yeni Zelanda'daki Christchurch'te sinsi bir kedi, mahalledeki suç dalgasının sorumlusu çıktı. Komşularının eldiven, çorap, iç çamaşırı ve bebek kıyafetlerini profesyonelce 'yürüyen' bir yaşındaki Birman cinsi Jasper, sahibi Mette Kristiansen tarafından fark edildi. Kristiansen, Jasper'ın hırsızlık iştahının kuruması için dışarı asılan çorapları gördükten sonra alevlendiğini söylüyor. Kristiansen daha sonra, Noel'den hemen önce, koridorunda gizemli bir şekilde bebek kıyafetleri, çoraplar, iç çamaşırları ve mayolar gibi tanımadığı diğer eşyaları fark etmeye başladı.









'Dürüst olmak gerekirse oldukça komikti, eğlenceliydi' diyor Kristiansen. Komşulardan biri ise, Jasper'in ağzında bir çorapla kaçtığı anı fotoğraflamayı başardı.

Şimdi Kritiansen ve 6 yaşındaki kızı Harriet, iki blok ötede evlerden alınabileceğini düşündükleri eşyalarını sahiplerine iade ederek Jasper'ın yanlışlarını düzeltmeye çalışıyorlar.

'Zaman geçtikçe, bu şeylere sahip olan insanları gerçekten bulmak istediğimi fark ettim. Bu şeyleri satın almak ucuz değil ve eminim bu insanlar onları geri istiyor' diyor Kristiansen.



