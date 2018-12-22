Komşusunu öldüren fitness hocası tutuklandı

Beşiktaş Nispetiye’de 19 Aralık Çarşamba günü fitness hocası İbrahim Y., apartman görevlisi Nefise Dolapçı’yı boğazını keserek feci şekilde öldürmüştü.

OLAY SONRASI KAÇMIŞTI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözalt ına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Y., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirilerek, Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı.





NİŞANLISININ TELEFONUNU, ARABASINI VE PARASINI ALDI

Apartman görevlisi Nefise Dolapçı’yı öldürdükten sonra kaçarken nişanlısı Bahar Ö.’nün telefonunu, parasını ve arabasını da alan zanlı, ’kasten öldürme’ ve ‘yağma’ suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fitness hocası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



