Türkiye Komşusunu öldürmüştü... Katil öğretmen için istenen ceza belli oldu

Komşusunu öldürmüştü... Katil öğretmen için istenen ceza belli oldu

Türkiye

Komşusunu öldürmüştü... Katil öğretmen için istenen ceza belli oldu

Kayseri'de 71 yaşındaki komşusu Osman Dörttepe'yi tabanca ile vurarak öldüren 35 yaşındaki öğretmen Mustafa Dinçer'e savcı, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis istedi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 14:25 Son Güncelleme:
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10 Mart'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda öğretmen Mustafa Dinçer, yıllardır kavgalı olduğu komşusu Osman Dörttepe ile bir kez daha tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Dinçer, belinden tabancasını çıkarıp Dörttepe'yi başından vurdu. Polise teslim olan Mustafa Dinçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık Dinçer'in, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Davaya, Dörttepe'nin şikayetçi yakınlarıyla avukatları katıldı.

Sanık Mustafa Dinçer'in, tutuklu bulunduğu cezaevine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulamaması nedeniyle katılmadığı davada Dinçer'in avukatı hazır bulundu.

SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşma savcısı, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, Dinçer ve Dörttepe arasında Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden tehdit ve hakaret davasının yarın görülecek kararının beklenmesine ve sanığın bir sonraki celse hazır edilmesine karar verip, duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

Samed Aydın SUN/DHA

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