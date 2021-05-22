Türkiye Komşusunun aracını yakmak için Adana'dan kundakçı getirtmiş

Komşusunun aracını yakmak için Adana'dan kundakçı getirtmiş

Türkiye

Komşusunun aracını yakmak için Adana'dan kundakçı getirtmiş

Eskişehir'de park halindeki bir araca benzin dökerek yakan S.K. kameralardan tespit edilip Adana'da yakalandı. S.K.’yi Adana’dan, otomobilleri kundaklaması için çiftin husumetli oluğu komşusunun getirttiği belirlendi.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 17:11 Son Güncelleme:
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Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde oturan R.P. ile eşi B.P.'ye ait park halindeki otomobiller, 10 Mayıs gecesi üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Soruşturma başlatılan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklama olayının yaşandığı Mimar Sinan Sokak ve çevresindeki kameralardan yaklaşık 300 saatlik görüntü izledi. Ekipler, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. Adana’ya kaçtığı tespit edilen S.K., Eskişehir ve Adana polisinin ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

R.P. ile eşi B.P.'ye ait otomobilleri, daha önce yaşadıkları tartışma nedeniyle husumetli oldukları komşusu M.K.’nin kundaklattığı ortaya çıktı. M.K.’nin, şüpheli S.K.’yi, araçları kundaklaması için D.Ç. aracılığıyla Adana’dan çağırdığı belirlendi. S.K.’nin olay öncesi keşif yaptığı, benzini ise bidonla D.Ç.’nin temin ettiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında M.K., D.Ç. ve olayla bağlantısı olduğu saptanan M.S. de Eskişehir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki ildeki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyelerde çıkarıldıkları mahkemelerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA

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