Türkiye Komşusuyla tartışan kadın hıncını 400 bin liralık araçtan aldı

Komşusuyla tartışan kadın hıncını 400 bin liralık araçtan aldı

Türkiye

Komşusuyla tartışan kadın hıncını 400 bin liralık araçtan aldı

Son dakika haberi...Gaziantep’te çocukları gürültü yapıyor diye komşusu ile tartışan kadın hıncını komşusunun 400 bin liralık aracından çıkardı. Yaşanan olay saniye saniye kameraya yansıdı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te yaşayan Aysun B., çocuklarının gürültü yapması nedeniyle tartıştığı komşusu Emel Kont'un (37) 400 bin liraya aldığı otomobilini çizdi. Yaşanan olay ise binanın güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, geçen 3 Mayıs'ta Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aysun B., üst katında oturan komşusu Emel Kont ile çocuklarının gürültü yapması nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışma diğer komşuların araya girmesiyle son buldu.

Olaydan bir gün sonra otomobiline binmek için çıkan Emel Kont, park halindeki aracın çizildiğini fark etti. 2 çocuk annesi Emel Kont, güvenlik kameralarını inceleyince aracını daha önce tartıştığı komşusu Aysun B. tarafından çizildiğini gördü. Görüntülerle birlikte savcılığa giden Kont, komşusundan şikayetçi oldu.Emel Kont'un oturduğu binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Aysun B.'nin aynı gün farklı saatlerde otomobilin yanından geçtiği sırada, elinde bulunan bir cisimle aracı çizdiği görüldü.

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