Cilt güzelliğini korumak isteyen pek çok kadının son zamanlardaki yeni favorisi kömür maskesi oldu. Ama kömür derken evde yakarak ısınmak için kullandığımız kömür aklınıza gelmesin. Maskelerde kullanılan kömür, cilde faydaları saymakla bitmeyen tıbbi kömürdür.

KÖMÜR MASKESİ NASIL YAPILIR?

Kömür, pek çok makyaj malzemesinde ve cilt bakım ürününde kullanılan bir maddedir. Bu ürünün cilt ile ilişkisi tam olarak bilinmese de kömür maskeleri, cildi derinlemesine temizler. Aynı zamanda bu maskeler, ciltte oluşan fazla yağı emer ve yağ parıltısını emerek cilt rengini iyileştirir. Tüm malzemeleri geniş bir kapta karıştırarak kömür maskesini hazırlayabilirsiniz. Ama bu maskeyi hazırlarken maskenin özelliğini kaybetmemesi için kesinlikle metal bir malzeme ya da kaşık kullanmamaya özen göstermeniz gerekir. Kömür maskesi yapmak için kullanmanız gereken malzemeler;

Yarım çay kaşığı aktif karbon

Yarım çay kaşığı bentonit kili

1/4 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

1/4 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı su

KÖMÜR MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Kömür maskesi, tüm cilt tipleri için uygun bir maske türüdür. Ama her gün kullanılabilecek bir maske değildir. Bu maskenin haftada bir ya da iki kere kullanılması önerilir. Kömür maskesi yağlı ve karma cilt tipleri için haftada 2 kere, kuru ciltler için ise haftada 1 gün kullanılması gerekir. Kömür maskesini yüze uyguladıktan sonra 10 dakika beklemeli ve daha sonra ılık su ile iyice yıkamalısınız.

KÖMÜR MASKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Gözaltı torbalarının azalmasına ve göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olur.

Özellikle de göz kenarlarında meydana gelen kırışıkların giderilmesine yardımcı olur ve yaşlılık belirtilerinin oluşumunu geciktirir.

Cildin yağ dengesini kontrol ederek, sivilce oluşumunu önler ve sivilcelerin azalmasını sağlar.

Mevcut sivilceleri yok ederek, akne izlerinin onarılmasına yardımcı olur.

Tüm cilt tipleri için uygundur. Bu maske, aynı zamanda da gözenekleri sıkılaştırır.

Cilt rengini eşitlemeye yardımcı olur.

Ciltte zımpara görevi görür. Cildi sakinleştirir ve ölü derilerden cildin arındırılmasını sağlar. Cildin siyah noktalardan arındırılmasında etkilidir. Gözeneklerin küçülmesini sağlar.

Kömür maskesi ile yapılan peeling ciltteki toksinlerden ve aknelerden cildin arındırılmasını sağlar.

Yağlı cilt tipine sahip olan kişilerin cildinde sürekli olarak yağlanma meydana gelmesini önler.

KÖMÜR PEELİNGİNİN CİLT İÇİN ÖNEMİ

Kömür peelingi, son zamanlarda kadınlar tarafından çok merak edilen ve çok sık kullanılan bir cilt bakım ürünüdür. Kömür peelingi deyince ısınmak için kullanılan yanıcı madde akla gelse de maske ve peeling yapımında kullanılan kömür farklıdır.

Cilde faydalı bileşenler içeren kömür peelingi, cildin yenilenmesini sağlar. Bu ürün her gün kullanılmaz. Yağlı cilt tipine sahip olan kişilerin haftada en çok iki defa kullanması gerekir. Kömürlü peeling talimatına uyarak yağlı ciltler için haftada 2 gün, karma ciltler için ise, haftada 1 gün kullanılması gerekir.

Kömür peelingi, ölü derilerin ciltten arındırılarak atılmasına, cildin yağ dengesinin korunmasına, akne ve sivilcelerin azalmasına yardımcı olur. Kömür peelingi, aynı zamanda gözeneklerin küçülmesini sağlar. Güneş ışınlarının, soğuk hava kirliliklerinden doğan cilt lekelenmeleri ortaya çıkar. Aynı zamanda cildi besler, cildin canlılığını korumaya yardımcı olur ve kuru ciltlerin canlanmasında oldukça etkilidir. Kömür peelingi, sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak isteyen kadınların kullanması gereken bir cilt ürünüdür.