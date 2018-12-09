Kömür sobasından çıkan yangın evi küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kömür sobasındaki alevlerin evin baca kısmını tutuşturması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

09 Aralık 2018, Pazar 22:21
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Kömür sobasından çıkan yangın evi küle çeviriyordu

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kirazoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nezahat Okur’a ait evde kömür sobasındaki alevlerin evin bacasına sıçraması sonucunda yangın çıktı.

Alevleri gören Nezahat Okur ve evde bulunan ailesi durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken evde maddi hasar oluştu. 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

KOCAELİ (İHA)

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