Yemek Konak kebabı tarifi: Konak kebabı nasıl yapılır?

Konak kebabı tarifi: Konak kebabı nasıl yapılır?

Yemek

Konak kebabı tarifi: Konak kebabı nasıl yapılır?

Patlıcan ve etin enfes uyumu konak kebabı tarifi ile buluşuyor. Eğer sizde sevdiklerinizi hazırlamak için konak kebabı tarifi arıyor ya da konak kebabı nasıl yapılır merak ediyorsanız "Konak kebabı tarifi, konak kebabı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

03 Nisan 2020, Cuma 15:22 Son Güncelleme:
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Lezzetli ve farklı yemek alternatifleri arıyorsanız konak kebabı tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için konak kebabı tarifi arıyor ya da konak kebabı nasıl yapılır merak ediyorsanız "Konak kebabı tarifi, konak kebabı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Konak kebabı tarifi

Konak kebabı malzemeleri

  • 2 bostan patlıcanı
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 400 gram kuşbaşı et
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 domates
  • 2 sivri biber
  • 1 soğan
  • 4 patates
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Kırmızı pul biber
  • 150 gram kaşar peyniri

Kızartmak için

  • Ayçiçek yağı

Konak kebabı yapılışı

Patateslerin kabuklarını soyup iri doğrayın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. Tereyağı, tuz ve sütü azar azar ekleyip mikserle püre haline gelinceye kadar çırpın. Patlıcanları alacalı soyup 1.5-2 cm kalınlığında dilimleyin ve 15 dakika tuzlu suda bekletin. Sudan çıkartıp kağıt havlu ile kurulayın ve kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Fırın tepsisine dizin. Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ekleyip birkaç dakika yüksek ateşte soteleyin. Küp doğranmış domates ve sivri biberleri ilave edin. Sıcak suyu ekleyip kapağı kapalı olarak kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber, kimyon, pul biber ekleyip ocaktan alın ve patlıcanların üzerine paylaştırın. Patates püresini etlerin üzerine yayarak paylaştırın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 200 dereceye ayarlanmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

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