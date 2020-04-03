Konak kebabı tarifi: Konak kebabı nasıl yapılır?

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Konak kebabı tarifi

Konak kebabı malzemeleri

2 bostan patlıcanı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram kuşbaşı et

1 su bardağı sıcak su

2 domates

2 sivri biber

1 soğan

4 patates

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

150 gram kaşar peyniri

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Konak kebabı yapılışı

Patateslerin kabuklarını soyup iri doğrayın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. Tereyağı, tuz ve sütü azar azar ekleyip mikserle püre haline gelinceye kadar çırpın. Patlıcanları alacalı soyup 1.5-2 cm kalınlığında dilimleyin ve 15 dakika tuzlu suda bekletin. Sudan çıkartıp kağıt havlu ile kurulayın ve kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Fırın tepsisine dizin. Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ekleyip birkaç dakika yüksek ateşte soteleyin. Küp doğranmış domates ve sivri biberleri ilave edin. Sıcak suyu ekleyip kapağı kapalı olarak kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber, kimyon, pul biber ekleyip ocaktan alın ve patlıcanların üzerine paylaştırın. Patates püresini etlerin üzerine yayarak paylaştırın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 200 dereceye ayarlanmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.