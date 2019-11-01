Konaklama vergisinde tutarlar belli oldu

Daha önce turistik tesislerin hasılatından yüzde 2 oranında alınması planlanan konaklama vergisi artık otel ve turistik tesislerden değil doğrudan konaklama yapan kişilerden alınacak. Vergi tutarı gecelik kişi başı 6-18 lira arasında olacak.

Kişi başına hesap

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılması öngörülen değişikliğe göre; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmetleri Konaklama Vergisi’ne tabi olacak. Konaklama vergisi konaklama tesisinin türüne göre ve kişi başına gecelik olarak hesaplanacak.

6 Liradan başlıyor

5 yıldızlı otel ve tatil köyleri: 18 TL

4 yıldızlı otel ve tatil köyleri: 12 TL

3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri: 9 TL

2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler: 6 TL

Butik oteller ve özel konaklama tesisleri: 18 TL

Diğerleri: 6 TL kişi başına vergi ödeyecek. Bu vergi tutarı her yıl yeniden değerleme oranı kadar artacak.