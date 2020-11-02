Kültür & Sanat Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları ve karakterleri

Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları ve karakterleri

Kültür & Sanat

Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları ve karakterleri

Kanal D ekranlarında bu akşam Kong: Kafatası Adası filmi yayınlanıyor. Brie Larson ve Tom Hiddleston gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı filmle ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte Kong: Kafatası Adası filmi konusu, oyuncuları ve karakterleri ile ilgili bilgiler...

02 Kasım 2020, Pazartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Kong: Kafatası Adası, fantastik bilim kurgu filmleri arasında son dönemde dikkatleri çekiyor. Kong: Kafatası Adası ilk olarak 2017 yılında izleyiciyle buluştu. İşte Kong: Kafatası Adası filmine dair detaylar...

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Kong: Kafatası Adası oyuncuları 

Jordan Vogt-Roberts'in yönetmenlik koltuğuna oturduğu Kong: Kafatası Adası filminin oyuncu kadrosunda Brie Larson, Tom Hiddleston, Toby Kebbell ve Samuel L. Jackson yer alıyor.

Kong: Kafatası Adası konusu

Kong, Pasifik Okyanusu’nda yer alan, güzel olduğu kadar tehlikeli, efsanevi bir ıssız adayı keşfetmek için bir araya gelmiş bilim insanları, askerler ve maceraperestlerden oluşan bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Bildikleri her şeyden kopan bu ekip, güçlü Kong’un alanına girdiklerinde insanla doğa arasındaki nihai mücadelenin fitilini ateşlerler. Keşif görevleri hayatta kalma savaşına dönüşürken, insanoğlunun ait olmadığı bu ilkel cennetten kaçmaya çalışırlar.


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