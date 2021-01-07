ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basması ve şiddet olaylarının ardından, Beyaz Saray'da istifa dalgası geldi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Grisham, olaylar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa eden isim oldu.

Bir dönem Beyaz Saray Sözcülüğü görevini de yürüten Grisham yaptığı açıklamada, görevini memnuniyetle yaptığını ancak bugünkü olayların ardından istifa kararını aldığını kaydetti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da ilerleyen saatlerde olaylar nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu. Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.

İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

AA







