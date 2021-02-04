ABD'de 3 Kasım seçiminin sonucunu kabul etmeyerek Kongre Binası'nı basan isimler arasında en tanınan figür haline gelen 'boynuzlu şamanın', organik gıda verilmediği için gözaltında hiçbir şey yemediği öğrenilmişti. Jacob Chansley isimli 'şamanın', Washington'da hapishaneye gönderildikten sonra da hiçbir şey yemediği ortaya çıktı.

Avukatı Al Watkins tarafından yapılan açıklamada, Arizona'da tutuklanan Chansley'e hiçbir şey yemediği için sonunda organik gıda sağlanmıştı. Ancak Chansley, Washington'daki bir hapishaneye transfer edildikten sonra yine aynı durumla karşılaştı ve yemek yemeyi yeniden bıraktı.

Watkins ise dün gerçekleşen duruşmada, Arizona'da alınan organik gıda kararının Washington'da da geçerli sayılması gerektiğini savundu. Islah Dairesi'nden bir avukat, şamanizmin organik yemek yemeyi zorunlu kıldığına dair net bir gösterge bulamadıklarını ve ayrıca organik gıda sağlamanın hapishanede 'lojistik bir kabusa dönüşeceğini' söyledi.

Ancak, Yargıç Royce Lamberth ise Chansley'in dini inançları nedeniyle organik yemeğe erişmeye hakkı olduğuna hükmetti.

Chansley'e, Arizona'da gözaltında bulunduğu dönemdeki gibi organik gıda sağlanması bekleniyor.

Sputnik





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