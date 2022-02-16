Pandemiyle birlikte hayatımıza giren sosyal izolasyon kavramı fiziki organizsyonları sanal evrene taşıdı. Fiziki toplantı ve zirveler artık Metaverse’de düzenlenmeye başladı. Katılımcılar kendilerine özgü oluşturdukları karakterler (avatar) ile sanal dünyada toplantılara katılıp bire bir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Sanal dünyada farklı insanlar ile iletişim kurabiliyoruz

Günden güne dijitalleşen dünyada pandeminin oluşturmuş olduğu olumsuzluklar nedeniyle fiziksel olarak buluşamasak bile artık sanal ortamda bir araya gelebiliyoruz. Oluşturulan karakterler sayesinde Metaverse dünyasını gezilebiliyor, spor yapılabiliyor ve toplantılara katılabiliyorsunuz. Farklı insanlar ile belirlenen noktalarda görüşme fırsatı bulunuyor.

“Etkinlik sektörü dijitalleşti”

Bir organizasyon firması Başkanı Okan Binici, “Etkinlik sektörü ülkemizde ve global ölçekte son iki yıl için büyük bir dönüşüm yaşadı. Sektör, büyük oranda dijitalleşti. Sektör temsilcileri, pandemi kısıtlamaları sebebiyle evlerinden çıkamayan ve toplu organizasyonlarda bulunamayan insanları online ya da hibrit ortamlarda buluşturdu. Bu sebeple etkinlik sektörü, pandemide insanların etkileşimini sürdürmesini ve az da olsa etkinliklerin devam etmesini sağladı.” ifadelerini kullandı.

“Sektör pandemide bölgesel öncü rolü üstlendi”

Türkiye’de sektörün teknolojik imkanları azami ölçüde kullandığına işaret eden Binici, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye etkinlik, tanıtım ve organizasyon ekosisteminde son yıllarda teknolojik atak yaptı. Bu alanda öncü hale geldi.” diyerek, şöyle devam etti; “Etkinlik sektöründe teknolojinin büyük bir önemi var. Özellikle online ve fiziksel ortamları birleştiren hibrit etkinlik çözümlerinde teknoloji başat rol oyuyor. Türkiye’deki etkinlik, tanıtım ve organizasyon işletmeleri, pandemide bu konuda bölgesel öncü rolü üstlendi. Sektörün bu rolü pandemi sonrası yeni normal dönemde de devam ediyor. Böylece ülkemizin tanıtımına ve bu alanda bölgesel bir merkez haline gelmesine katkı sağlıyor.”

Binici; “15-20 yıl önce online etkinlik ya da hibrit etkinlik kavramlarını konuşmuyorduk. Son birkaç yıl içinde pandemi faktörü ile online ve hibrit etkinlikler bir dönem sektöre hakim oldu. Bundan sonra etkinlikler hem yüz yüze hem online hem hibrit hem de metaverse ekosistemi olmak üzere dört farklı kulvarda yapılacak. Bu sebeple sektör olarak metaverse’i gündemimize almak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

İHA