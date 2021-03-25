Ekonomi Konkordato ilan eden Pamukkale turizm için yeni gelişme

Konkordato ilan eden Pamukkale turizm için yeni gelişme

Ekonomi

Konkordato ilan eden Pamukkale turizm için yeni gelişme

Geçtiğimiz yıllarda nakit sıkıntısı gerekçesi ile konkordato ilan eden Pamukkale Turizm hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

25 Mart 2021, Perşembe 16:03 Son Güncelleme:
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2018 yılında yaşadığı nakit sıkıntısı nedeni ile Pamukkale Turizm konkordato talebinde bulunmuştu. Konkordato talebi sonrasında firmaya mahkeme tarafından 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atanmıştı.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen alacaklılar toplantısında alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının yüzde 92’sinin olumlu oy ile desteğini alan şirketin konkordato projesi, İzmir 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde bugün görülen davada tasdik edildi. Buna göre tüm borçlar ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödenecek.

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bababalım, "Tüm grup şirketlerimizin konkordato projesi bugünkü mahkeme kararı ile birlikte onaylandı. Yaşadığımız mali sıkıntıları aşmak üzere tüm borçlarımızı 1 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli olarak ödeme talebimiz böylece tasdik edilmiş oldu. 2,5 yıldır zorlu ve stresli bir süreçten geçtik. Pandemi nedeni ile de sektörümüzün yüzde 65 dolaylarında yolcu kaybettiği, seyahat kısıtlamaları sürecinde kontak kapatmak zorunda kaldığı çok zorlu bir dönem yaşadık. Tüm bu süreçleri yolcularımız, çalışanlarımız ve alacaklılarımız konumundaki tedarikçilerimiz ile hep birlikte omuz omuza geçtik" ifadelerini kullandı.

Karardan memnun olduklarını dile getiren Bababalım, "Şirketimizin yaşadığı konkordato süreci tüm tarafların olumlu destek vermesi nedeni ile Türkiye’de emsal olma niteliği taşıyor" dedi. Böylece süreç içerisinde Pamukkale Turizm’in tüm grup şirketleri için 'yola devam' denildi.

Derin Gökçe- Milliyet

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