İddiaya göre bir çok kentten aldığı mallara karşılık 1 Temmuz ve daha sonraki günlerde milyonlarca lira çek kesen firmanın sahibi H.Ç., Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, borçlarını ödemede sıkıntı yaşadığını, bunun için ödemeleri sıraya sokarak ödemek istediğini belirterek 28 Haziran günü konkordato kararı aldırdı.

Kararın ardından firma, çek kesmeye devam etti. 1 Temmuz vadeli çeklerin ödenmemesi üzerine bankalara başvuran alacaklılar, firmanın konkordato ilan ettiğini öğrendi. O günden sonra kayıplara karışan H.Ç Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından Niğde'nin Bor ilçesinde yakalandı. Şüpheli H.Ç. sorguya alındı.

DHA