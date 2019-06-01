Konoplyanka bombası! Görüşmeler başladı

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar elde etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kolları sıvadı. Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi’nin son olarak gündemine Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ün Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka’yı aldığı ortaya çıktı.

Kulübüyle ayrılığın eşiğinde bulunan yıldız isimle ilk teması kuran Beşiktaşlı idarecilerin, oyuncunun menacerinden transfer için şartlarını istediği bildirildi. Son 3 sezondur sık sık Beşiktaş’ın gündeminde yer alan deneyimli futbolcuyla Avrupa’dan da birçok kulübün ilgilendiği konuşuluyor.