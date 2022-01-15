‘Konser, tiyatro ve sinemalara girişte PCR testi zorunluluğu kalktı mı?’ sorusunun yanıtı, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle merak edilmeye başlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı’nın yeni PCR testi kararı ve konuya dair bilinmesi gerekenler…

KONSER, TİYATRO VE SİNEMALARA GİRİŞTE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan son karara göre, Konser, tiyatro ve sinemalara girişte, PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Artık bu tarz etkinliklere girişlerde vatandaşların sadece HES kodunu göstermesi yeterli olacak…

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN YENİ PCR TESTİ KARARI

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."

İfadeleri kullanıldı.