Konser, tiyatro ve sinemaya girişler için PCR testi şartı getirildi

Koronavirüste delta varyantı sonrası artan vaka sayısı sonrası vatandaşlar yeni tedbirlerin olup olmayacağını merak ediyordu. Aşılama büyük bir hızla devam ederken aşı olmayanların sayısı da dikkat çekiyor. Tüm bunlar yaşanırken bugün kabine toplantısında kritik kararlar alındı. Yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tüm kararları da duyurdu.

İşte kabine toplantısında alınan kararların başlıcaları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde salgın sebebiyle hastanelere yatan, yoğun bakıma alınan, entübe edilen veya hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmayanlardan oluştuğunun altını çizdi.

Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 33 ilin aşılamada yüzde 75 sınırını geçerek mavi listeye girdiğini belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Aşılamada yüzde 65 ile 75 arasında yer alan illerimiz sarı, yüzde 55 ile 65 arasında yer alan illerimiz turuncu listededir. Aşılamada yüzde 55'in altında kalan Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Diyarbakır illerimiz ise kırmızı listede yer almaktadır. Bu illerimizde yaşayan kardeşlerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum. Ülkemizin ve milletimizin bu musibetin yol açtığı sıkıntılardan süratle kurtulması, eğitimde, sağlıkta, sanayide, ticarette, turizmde ve hayatın her alanında selamete ermemiz, bu konuda elde edeceğimiz başarıya bağlıdır.

Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin, çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin, bu konuda katedilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

Dünyada bazı ülkelerin çok ciddi kısıtlamalar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum. Türkiye, salgınla mücadelede olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer almayı sürdürme başarısını gösterecektir." dedi.



