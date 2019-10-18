Konserde sahneden düşen Lady Gaga buz banyosunda şifa buldu

Lady Gaga dün Las Vegas'ta verdiği konserde sahneye hayranlarından birini çıkardı. Sahnede seyircisinin kucağında dans ederken dengesini kaybeden Lady Gaga aşağı düştü. Güvenlik görevlilerinin yardıma koşmasıyla ayağa kalkan ünlü şarkıcı konserine kaldığı yerden devam etti.

Bu talihsiz anlar ön sıralarda olan seyirciler tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Lady Gaga bu kötü anların etkisini üzerinden atmak istemiş olmalı ki bugün Instagram hesabından buz banyosu yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Buzlarla dolu küvete uzanan yıldız daha sonrasında ise sıcak tedavi uygulaması yaptırdı.

Lady Gaga paylaşımlarını 'rutin konser sonrası terapi' notuyla paylaşmış olsa da hayranları bunu düşme etkisiyle bağdaştırıp ünlü şarkıcıya çok miktarda geçmiş olsun notu göndermeyi ihmal etmedi...