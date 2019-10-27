Konserler bitti dişlerini yeniliyor

2018 yazında baba olan, kızı Liya ve eşi Pınar Hanım’a zaman ayırabilmek için o dönem tüm konser tekliflerini geri çeviren Tarkan, geçen ay Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yedi konser verdi.

Konser biter bitmez de dişlerini yeniletmek için ünlü diş doktoru Galip Gürel’in kliniğinde soluğu aldı. Tarkan, Dr. Galip Gürel ile yedi ay önce tanışmış ve ilk işlemlerini o zaman yaptırmış.

Plajda evlendi

Sosyetenin ünlü ismi Fatoş Sılan, Los Angeles’ta sinema ve televizyon eğitimi aldıktan sonra Hollywood dizi ve filmlerinde oyunculuk yapıyordu. On yıl önce İstanbul’a dönüp ‘Mihrap Yerinde’, ‘Küçük Kadınlar’, ‘Kayıp Prenses’, ‘Menekşe ile Halil’, ‘Affedilmeyen’, ‘Kapıları Açmak’, ‘Şeytan Ayrıntıda Gizlidir’ ve ‘Kampüsistan’ gibi dizi ve filmlerde oynadı. Yaşamına Amerika’da devam eden Fatoş, geçen hafta Kaliforniya’nın ünlü pizza restoranını ‘Flatbread’in sahibi Frederic Meschin ile San Luis Obispo plajında yapılan törenle evlendi.

Hamilelik dedikodusuna 'Slim Fit' cevap

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile 7 Haziran’da evlenen Amine Gülşe’nin hamile olduğu son günlerde herkesin dilinde. Çiçeği burnunda çift bu dedikodulara hiçbir açıklama yapmadı.

İşin aslını benden öğrenin istedim. Amine Gülşe geçen pazartesi günü Londra’nın ünlü Harrods mağazasında kız arkadaşı ile alışverişteydi. Amine’nin aldığı kıyafetlerin hiçbiri hamile değil aksine Slim Fit (vücuda oturan dar kesim) kıyafetlerdi. Amine bu alışverişte 30 bin Sterlin (yaklaşık 225 bin lira) harcadı.