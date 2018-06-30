Konservatuvar hayaliyle 80’inde YKS’ye girdi

Çocuk yaşlarından bu yana okumayı ve müziği çok seven Hasbiye Candemir, bu iki hayalini de gerçekleştirmek için yaş engeline takılmadı. Sınava giriş belgesi ile İzmir'deki Adnan Menderes İlkokulu'na gelen 2 çocuk ve 5 torun sahibi 80 yaşındaki Hasbiye Candemir, üniversite öğrencisi olabilmek için şaşkın bakışlar altında sınıfın yolunu tuttu.

LİSEYİ DE AÇIKTAN BİTİRDİ

Hemşirelikten emekli olduğunu ve yurt dışı seyahati yapmayı çok istediğini anlatan Hasbiye Candemir, "eğitimi yetersiz olduğu" gerekçesiyle yeşil pasaport alamadığı için 70 yaşından sonra yeniden okuma serüveninin başladığını dile getirdi.

Hasbiye Candemir torunlarının artık yetiştiğini, bazılarının evlendiğini ve ailesinin de "üniversite hayali" için kendisini desteklediğini dile getirerek şöyle dedi:

"Üniversite öğrencisi olmak için buradayım. Kazanırsam inşallah üniversiteye gireceğim. 1938 doğumluyum ama yaş önemli değil her zaman insan okuyabilirmiş, ben bunu öğrendim. Zaten okumayı da çok seviyorum, hiç elimden kitap düşmez ki devamlı okurum. Hiçbir şey için geç değil. Eğer Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan geçerli not alabilirsem konservatuvara gideceğim. Konservatuvarın kurslarına gidiyorum."

SAHNE ALMANIN HAYALİNİ KURUYOR

Konservatuvar havasını solumanın, bugüne kadar amatörce ilgilendiği müzikle haşır neşir olmanın, sonra da bir sanat merkezinde sahne almanın hayalini kurduğunu anlatan Hasbiye Candemir, öncelikle üniversite hocalarından ders dinlemeyi arzu ettiğini aktardı.

Hasbiye Candemir, üniversite öğrencisi olma ve yeni şeyler öğrenme heyecanı duymayan gençleri anlamadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklar okusun, okula gidip gelsin. Ben açıköğretim yoluyla her şeyi tam anlayamadım, hocaların ağzından yeni şeyler duymak önemli. Bazı şeyleri bu yaşımda öğrenince çok şaşırıyorum, mutlu oluyorum, ağzım açık kalıyor. Herkes, özellikle de gençler araştırsın, soruştursun, yaşadıkları dünyanın farkında olsun."



