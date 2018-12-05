Konteynere fuhuş iddiasıyla baskın
Adana'da kent merkezinde bulunan boş arazi içindeki konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, buraya baskın düzenledi
Adana Seyhan'da boş arazide bulunan konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, konteyner içinde bulunan 1'i kadın 3 şüpheliyi dışarı çıkardı. Polisler, şüphelileri konteynerin penceresinden dışarı çıkardı.
Şüphelilerden Ahmet K., polise kalacak yerlerinin olmadığını bu yüzden burada yaşadıklarını söyledi. 3 kişinin kimlik kontrolünü yapan polisler, daha sonra bölgeden ayrıldı.