Konteynere fuhuş iddiasıyla baskın

Adana Seyhan'da boş arazide bulunan konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, konteyner içinde bulunan 1'i kadın 3 şüpheliyi dışarı çıkardı. Polisler, şüphelileri konteynerin penceresinden dışarı çıkardı.

Şüphelilerden Ahmet K., polise kalacak yerlerinin olmadığını bu yüzden burada yaşadıklarını söyledi. 3 kişinin kimlik kontrolünü yapan polisler, daha sonra bölgeden ayrıldı.



