Konteynere fuhuş iddiasıyla baskın

Adana'da kent merkezinde bulunan boş arazi içindeki konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, buraya baskın düzenledi

05 Aralık 2018, Çarşamba 09:24 Son Güncelleme:
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Konteynere fuhuş iddiasıyla baskın

Adana Seyhan'da boş arazide bulunan konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, konteyner içinde bulunan 1'i kadın 3 şüpheliyi dışarı çıkardı. Polisler, şüphelileri konteynerin penceresinden dışarı çıkardı.

Şüphelilerden Ahmet K., polise kalacak yerlerinin olmadığını bu yüzden burada yaşadıklarını söyledi. 3 kişinin kimlik kontrolünü yapan polisler, daha sonra bölgeden ayrıldı.


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