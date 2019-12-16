Konteynerlerde uyuyanlar için insan dedektörü

Hava sıcaklığı tüm Türkiye ve Avrupa’da giderek düşerken bu konteynerler, hayatlarını sokaklarda geçirenler için barınak niteliği taşımaya başlıyor.

İngiltere’de geceyi çöp konteynerlerinin içinde geçirenlerin sayısının 320 bin civarında.

Çöp Endüstrisi, Güvenlik ve Sağlık (WISH) kurumunun verilerine göre, son 10 yılda 20 kişi konteynerda uyuduğu sırada yanlışlıkla çöp kamyonuna atılarak hayatını kaybetti.

Bu sayının artması atık personelleri için konteynerleri boşaltmadan önce kontrol etme zorunluluğu da beraberinde getiriyor.

TWS’nin geliştirdiği cihaz, çöp konteynerlerinin dışına takılarak, içinde biri yoksa yeşil, varsa kırmızı ışık yanması prensibine dayanıyor.

Cihaz, Bluetooth bağlantısı ile cep telefonları ve tabletler de uyumlu çalışıyor.

Çöp personeli, aracını terk edemiyorsa, konteynerin müsaitlik durumunu akıllı cihazından kontrol edebiliyor.

Cihazın 30 gün kayıt tutabilme özelliği sayesinde ‘yüksek riskli’ konteynerler de önceden tahmin edilebiliyor.

Cihaz, özellikle kış aylarını daha kuru ve sıcak geçirmek için konteynerlere giren kişilerin bunu daha güvenli şekilde yapmasını sağlarken; belediye işçilerini de birine zarar verme stresinden kurtarmayı amaçlıyor.

Cihaz İngiltere’de şimdiden 6 şehirde 6 atık firması tarafından kullanılmaya başlandı.