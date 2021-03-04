Kontratını yenileyecekler dikkat!

Kira artışları, Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Buna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak 2019’da çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

İŞYERLERİ DE DAHİL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre, 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 12.81 oldu. Yani 1.000 liralık kirada 128 liralık artış olacak. İşyerlerinde de TÜFE’ye göre kira artışı uygulamasına 8 yıl ertelemenin ardından Temmuz 2020’de geçilmişti. Bu tarihten itibaren işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda da 12 aylık ortalama TÜFE (yüzde 12.28) baz alınıyor.