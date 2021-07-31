Kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

Pembecik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında 28 Temmuz’da başlayan ve bazı mahalleler ile ilçe merkezine yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürdü. Çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz’da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.









AA