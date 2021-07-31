Türkiye Kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

Kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

Türkiye

Kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

Mersin’in Aydıncık ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 18:31 Son Güncelleme:
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Pembecik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında 28 Temmuz’da başlayan ve bazı mahalleler ile ilçe merkezine yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürdü. Çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz’da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.



AA

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