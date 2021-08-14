Türkiye Kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor

Kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor

Türkiye

Kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 19:59 Son Güncelleme:
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Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter de havadan müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın, kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 20 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

AA

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