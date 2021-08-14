Kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor

Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter de havadan müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın, kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 20 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

AA