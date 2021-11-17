Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.00 sıralarında Akşehir- Afyonkarahisar yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Davut Taktak yönetimindeki 42 FCM 79 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, İsmail Kuzucu’nun kullandığı 42 AJJ 254 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 2 sürücünün de yaşamını yitirdiğini belirledi. Davut Taktak ile İsmail Kuzucu’nun cansız bedenleri, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR (Konya)(DHA)