Türkiye Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 2 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 2 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen kamyonet, otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.

17 Kasım 2021, Çarşamba 18:33 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Akşehir- Afyonkarahisar yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Davut Taktak yönetimindeki 42 FCM 79 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, İsmail Kuzucu’nun kullandığı 42 AJJ 254 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 2 sürücünün de yaşamını yitirdiğini belirledi. Davut Taktak ile İsmail Kuzucu’nun cansız bedenleri, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR (Konya)(DHA)

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