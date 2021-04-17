Mersin’de sabah saatlerinde kontrolden çıkan lüks bir otomobil, kullanılmayan boş bir dükkana girdi. 14-15 yaşlarında olduğu görülen sürücü, olay sonrası şoka girdi. Küçük çocuğu çevredekiler sakinleştirip, olay yerinden uzaklaştırdı.

“VURMUŞSA VURMUŞ”

Olayı duyup olay yerine gelen çocuğun babası ve dükkan sahibi arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Çocuğun babası, “Vurmuşsa vurmuş, şikayet etsen de etmesen de yaptıracağım dükkanını” dedi.

Bu sözler üzerine sinirlenen ev sahibi, “O zaman gel ben de senin evini yakayım. Ne demek olmuşsa olmuş!” diye yanıt verdi.

Olayda neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Küçük çocuk ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gizem Yetil/POSTA