Kontrolden çıkan otomobil, tramvay hattına çıktı
Alsancak’tan Üçkuyular yönüne giden Özlem Kahya, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
İzmir’in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarpıp savrulduktan sonra tramvay hattına girdi.
Kısa süreyle aksayan seferler, otomobilin kaldırılmasıyla tekrar başladı.
OTOMOBİL SAVRULDU
Otomobil orta refüje çarpıp savrulduktan sonra yolun diğer tarafındaki tramvay hattına çıktı. Araç sürücüsü Özlem Kahya, yaralandı.
SEFERLERDE AKSAMA OLDU
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahya tedaviye alındı. Kısa süreyle aksayan tramvay seferleri ise aracın kaldırılmasıyla tekrar başladı.