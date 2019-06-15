Kontrolden çıkıp devrilince pasta malzemeleri etrafa saçıldı
Çorum'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrilen TIR’da, sürücü Sinan Gözükara (46) ile yanındaki Yufel Doğan (45) yaralandı. TIR’daki pasta malzemelerinin tamamı ise çevreye döküldü
İstanbul'dan yüklediği pasta üretim malzemelerini taşıyan Sinan Gözükara TIR’ın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Devrilen TIR’da sürücü Sinan Gözükara ile yanındaki Yufel Doğan yaralandı.
Kaza yeri yakınındaki dinlenme tesisi çalışanlarının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken TIR’daki pasta melzemeleri çevreye saçıldı.
Mustafa ULUSOY/ DHA