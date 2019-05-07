Kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı: 4 yaralı

Adana’da Süha Karakuş’un kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

07 Mayıs 2019, Salı 17:47 Son Güncelleme:
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Kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı: 4 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, Süha Karakuş’un kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Yağmur Zehre İnan, Sema Gülegen ve Melek Söyle Demiroğlu yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA

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