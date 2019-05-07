Kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı: 4 yaralı
Adana’da Süha Karakuş’un kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, Süha Karakuş’un kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Yağmur Zehre İnan, Sema Gülegen ve Melek Söyle Demiroğlu yaralandı.
Hurdaya dönen araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İHA