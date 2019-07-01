Kontrolden çıktı, okul bahçesine uçtu

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde Muammer Tahir Raşitzaimoğlu idaresindeki B 599 THR Romanya plakalı Ferrari marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kastamonu Fen Lisesinin istinat duvarını aştı ve okulun bahçesine uçtu.

Kazada yaralanan olmazken, Ferrari marka aracın kaza yaptığını duyan vatandaşlar ise kaza yerine geldi.

Kaza yapan otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

İHA